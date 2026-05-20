قنوات التواصل مقطوعة بين الحزب وبعبدا

أفادت معلومات أن “حزب الله” لم يطلب حتى الآن موعداً للقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون، فيما لا تمانع بعبدا عقد اللقاء إذا طُلب رسمياً.

وبحسب المعلومات، لا يزال التواصل المباشر بين الحزب والرئيس مقطوعاً، فيما يقتصر خط الاتصال حالياً بين قصر بعبدا وعين التينة، في إشارة إلى استمرار التنسيق عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأضافت المعلومات أن “حزب الله” ليس في وارد طلب موعد مع الرئيس خلال اليومين المقبلين، بانتظار بعض الترتيبات السياسية والتنظيمية.

