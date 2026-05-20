الجيش يوقف 4 مواطنين في المتن وبعلبك لإطلاقهم النار خلال مراسم تشييع



صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

نفّذت وحدة من الجيش عمليات دهم في منطقة الرويسات – المتن وأوقفت 3 مواطنين لإطلاقهم النار خلال مراسم تشييع بتاريخ 19 / 5 / 2026، وذلك ضمن إطار ملاحقة مطلقي النار في مختلف المناطق اللبنانية.

كما دهمت وحدة أخرى في بلدة بريتال – بعلبك منازل متورطين في إشكال تخلّله إطلاق نار، وأوقفت المواطن (ب.ا.) وضبطت في حوزته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

سلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، ويجري العمل على توقيف باقي مطلقي النار.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.