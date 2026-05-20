بريطانيا: لم نشارك في الغارات على إيران ونواصل جهود السلام في لبنان

أكدت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية للتلفزيون العربي أن لندن ترحب بالدور الباكستاني وتدعم التقدم الحاصل في المفاوضات، مشددة على أن بريطانيا لم تشارك في الضربات على إيران، وأنها ركزت على حماية مصالحها في المنطقة.

وأضافت أن الجهود الدبلوماسية البريطانية مستمرة لإحلال السلام في لبنان، معتبرة أن هدم البنى المدنية في جنوب لبنان من شأنه أن يقوض فرص وجهود السلام.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.