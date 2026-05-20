إنذار إسرائيلي إلى سكان حبوش ودير الزهراني

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر “أكس” إنذاراً عاجلاً الى سكان لبنان في حبوش ودير الزهراني.

وكتب: “في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر الجيش الإسرائيلي للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم. حرصًا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فوراً والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة. كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر”.

