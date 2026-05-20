مفرزة استقصاء البقاع أوقفت سوري وسورية حاولا سرقة سيّارة بهدف بيعها والفرار خارج البلاد

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: ” في إطار الجهود المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي، لمكافحة الجرائم وتوقيف مرتكبيها على الأراضي اللّبنانيّة كافّة، توافرت معلومات بتاريخ 16-05-2026، لدى مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي، حول قيام شخصّين من الجنسيّة السّوريّة بالتّخطيط لاستئجار سيّارة بواسطة بطاقة هويّة مزوّرة، تمهيدًا لبيعها بطريقة احتياليّة، ومن ثمّ مغادرة الأراضي اللبنانيّة.

على الفور، باشرت المفرزة المذكورة إجراءاتها الميدانيّة لكشف المشتبه فيهما وتوقيفهما. ونتيجةً للمتابعة والرّصد الدقيق، أوقفتهما إحدى دوريّاتها في بلدة شتورا، وهما:

– ه. ك. (مواليد عام 2002، سوري الجنسيّة)

– ر. أ. (مواليد عام 1995، سورية الجنسيّة)

وقد أقدمت الأخيرة على استئجار سيّارة نوع “هيونداي” من بلدة السّلطان يعقوب، مستخدمةً بطاقة هويّة عائدة لفتاة من الجنسيّة السّوريّة، وذلك بعد أن تنكّرت بالنّقاب، بهدف سرقة السّيارة، وبيعها.

تبيّن، لاحقًا، أن الموقوفة (ر. أ.) تنشط في مجال أعمال الدّعارة.

تم ضبط السّيّارة وأعيدت إلى مالكيها، وسُلِّم الموقوفان إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

