افتتاح معرض فوتوغرافي في زغرتا بعنوان “من زغرتا الى أوستراليا” في حضور السفير الاوسترالي

تم افتتاح معرض فوتوغرافي وثقافي بعنوان “من زغرتا الى أوستراليا – ذاكرة اللبنانيين الذين اغتربوا الى اوستراليا”، عند مدخل المسرح البلدي – قاعة بيار فرشخ، برعاية رئيس بلدية زغرتا – اهدن المهندس بيارو زخيا الدويهي وحضور سفير اوستراليا توم ويلسون، وذلك بدعوة من جمعية For Zgharta Zawieh ومؤسسة Lebanon Seasons.

واستهل السفير الاوسترالي جولته بزيارة تعارفية الى بنشعي، حيث التقى رئيس تيار المردة سليمان فرنجية قبل أن يبدأ يومه الزغرتاوي الطويل، من معهد دولاسال كفرياشيت الى متحف يوسف بك كرم حيث قام بجولة في أقسامه مع مؤسسه محسن الطبيش، ثم زار مركز الخدمات الانمائية – مستوصف جيهان فرنجية وجال في أقسامه برفقة مديرته نورما فرنجية دحدح وكوادر المركز، فالى كنيسة سيدة زغرتا الاثرية ومنها الى مقر بلدية زغرتا – اهدن، حيث التقى رئيس البلدية الذي رافقه في الجولة في حضور أعضاء المجلس البلدي والفاعليات.

ثم انتقلوا الى قاعة المسرح في لقاء تضمن كلمات شارك فيه نصري معوض ممثلاً رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض ، الدكتور جان بطرس ممثلاً النائب طوني فرنجية ، عضو بلدية زغرتا – اهدن الان مرقص الدويهي ممثلاً النائب السابق اسطفان الدويهي ، سهام طيون ممثلة ريتا سليم كرم ، الزميل جوزيه المكاري ممثلاً النائب السابق جواد بولس ، رئيس اتحاد بلديات زغرتا والقضاء المهندس بسام هيكل ، رئيس بلدية زغرتا – اهدن، نقيب أطباء طرابلس والشمال الدكتور ابراهيم المقدسي ، المحامي نعيم الدويهي ممثلاً حزب “القوات اللبنانية” ، وحشد من الجمعيات واللجان وأبناء الجالية اللبنانية في اوستراليا .

بعد النشيد الوطني والواسترالي، تحدث الزميل روبير فرنجية عن تاريخ الهجرة الزغرتاوية التي بدأت في العشرينيات، بعد ذلك تعاقب على الكلام رئيس البلدية ثم رئيس جمعية For Zgharta Zawieh بيار مرقص الدويهي تلته مؤسسة Lebanon seasons ناتالي خواجة فالسفير الاوسترالي الذي حرص على القاء كلمته باللغة العربية وباللهجة الفصحى.

وقد شددت الكلمات على “حجم المحبة التي تجمع البلدين وعلى عراقة الهجرة اللبنانية وأصالة الهجرة الزغرتاوية ونجاح جاليتها وعلى تاريخ الاحترام الذي يجمع البلدين والشعبين”.

ثم تلقى السفير الاوسترالي هدايا تذكارية من نتاج زغرتا الحرفي ودعوة لزيارة اهدن في الصيف التي أمضى ليلته فيها، واختتم اللنهار بعشاء على شرفه في مطعم “أمالفي” زغرتا.

