تفجير أجسام متفجّرة وقذائف، قبل ظهر يوم غدٍ الخميس في حقل وطى الجوز

صدر عن المديـريّة العامـّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة ما يلـــي:

اعتباراً من السّاعة 8:00 من تاريخ يوم غدٍ الخميس 21-5-2026، وإلى حين الانتهاء من التّاريخ ذاته، سيقوم خبراء مكتب المتفجرات بتلف وتفجير أجسام متفجّرة وقذائف في حقل وطى الجوز – كسروان، حيث من المتوقّع أن يُسمع في المكان ومحيطه أصوات انفجارات متعدّدة.

لذلك، يرجى من المواطنين أخذ العلم، وعدم الاقتراب من المكان المذكور، حفاظًا على سلامتهم.

