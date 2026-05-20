بري: تأجيل الجلسة التشريعية غداً بسبب التحريض الطائفي المؤسف الذي حصل

أعلن مكتب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تأجيل الجلسة التشريعية التي كانت مقررة يوم غد إلى موعد يُحدَّد لاحقاً، وذلك تحت عنوان “التوافق الوطني”.

وأوضح البيان أن قرار التأجيل جاء على خلفية ما شهدته أكثر من منطقة في البلاد من “تحريض طائفي ومذهبي مؤسف”، ما استدعى التهدئة وتفادي أي توتر إضافي في المرحلة الراهنة.

وأشار المكتب إلى أن إعادة تحديد موعد الجلسة ستتم بعد تهيئة أجواء سياسية أكثر استقراراً تسمح بانعقادها بشكل طبيعي وبمشاركة جميع الكتل النيابية.

