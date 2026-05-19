فضّ مزايدة تشغيل مطار القليعات.. خطوة نحو إعادة إحياء ثاني مطار مدني في لبنان

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني فضّ العروض في جلسة المزايدة العمومية الخاصة بتلزيم تشغيل واستثمار مطار الرئيس رينيه معوض – القليعات، في خطوة تُشكّل محطة مفصلية على طريق إعادة تشغيل ثاني مطار مدني في لبنان بعد عقود من الانتظار.

وقد رست المزايدة على شركة Sky Lounges Services، بعد استكمال الإجراءات وفقاً لأحكام قانون الشراء العام، وبما ينسجم مع معايير الشفافية والتنافسية القانونية والإدارية، بما يحفظ مصلحة الدولة اللبنانية ويؤمن أفضل الشروط التشغيلية والاستثمارية.

وبحسب بيان لوزارة الأشغال العامة والنقل، فإن “هذا الإنجاز يأتي نتيجة متابعة مباشرة وحثيثة من الوزير رسامني، الذي وضع ملف مطار الرئيس رينيه معوض – القليعات ضمن أولويات الوزارة منذ توليه مهامه، انطلاقاً من رؤية تعتبر أن إعادة تشغيل المطار ليست مجرد مشروع استثماري، بل خطوة وطنية استراتيجية لتعزيز البنية التحتية للنقل الجوي، وتخفيف الضغط عن مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، وتوسيع القدرات التشغيلية للطيران المدني اللبناني. كما يُنتظر أن يشكل المشروع رافعة اقتصادية وإنمائية لشمال لبنان وعكار، من خلال تنشيط الحركة السياحية والتجارية والخدمات اللوجستية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يعزز موقع المنطقة ضمن الدورة الاقتصادية الوطنية”.

وأكدت وزارة الأشغال العامة والنقل أن هذا المسار يعكس التزام الدولة بإطلاق مشاريع حيوية وفق الأصول القانونية ومعايير الحوكمة الرشيدة، وبما يعيد الثقة بقدرة المؤسسات اللبنانية على تنفيذ مشاريع استراتيجية طال انتظارها.

وتوجهت الوزارة بالشكر إلى كل الجهات الرسمية والإدارية والفنية التي ساهمت في إنجاح هذا المسار، وإلى أبناء عكار والشمال وجميع اللبنانيين الذين آمنوا بأن مطار الرئيس رينيه معوض – القليعات يشكل مشروعاً وطنياً جامعاً وخطوة أساسية نحو مرحلة جديدة من النمو والاستثمار واستعادة لبنان لدوره الحيوي في قطاع النقل والخدمات في المنطقة.

