لبنان يتصدر الدول العربية في نسبة حاملي شهادة الدكتوراه

احتلّ لبنان المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث نسبة حاملي شهادة دكتوراه، في دراسة أجرتها American Caldwell لتقييم الأسس التّعليميّة والبحثيّة في الشّرق الأوسط.

وقد شملت الدراسة 12 دولة عربيّة معتمدةً على بيانات من 3 مصادر هي: الأونيسكو لتوزيع الشهادات، SCOPUS للمنشورات الأكاديميّة، وWIPO لبراءة الاختراع.

ويُسلّط هذا التصنيف الضوء على مقاييس أداء محددة لكل دولة، حيث يتم تقييم المؤسسات والأنظمة بناءً على مؤشرات متنوعة مثل حجم البحث العلمي، جودة التعليم، والتأثير الأكاديمي.

وقد أتت قطر في المرتبة الأولى في الشّرق الأوسط بمعدّل 2.65 وذلك بفضل نجاح مبادرة مدينة التّعليم الّتي أطلقتها في أوائل الألفينات. وتبتعها الإمارات العربيّة المتّحدة بمعدّل 2.63 والنّسبة الأعلى لحاملي شهادات البكالوريا.

أمّا لبنان فحلّ في المرتبة الثالثة متميّزاً بالنّسبة الأعلى لخريجّي الدكتوراه بالنّسبة لعدد سكّانه. وربطت الدّراسة هذا النّجاح بدور لبنان التاريخيّ كرائد في التّعليم في المنطقة.

وبهذا يكون لبنان الأوّل في الشّرق الأوسط من حيث حاملي شهادة الدكتوراه والثالث على صعيد معيار التعليم والبحث في المنطقة.

وقد أتى ترتيب الدّول على الشّكل الآتي:

1- قطر

2- الإمارات

3- لبنان

4- السعودية

5- تونس

6- الأردن

7- البحرين

8- الكويت

9- عمان

10- فلسطين

11- مصر

12- الجزائر

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.