ما هي التعديلات الجديدة على قانون العفو العام؟

أُقرت تعديلات جديدة على قانون العفو العام شملت تخفيضات على عدد من العقوبات والأحكام السجنية، أبرزها تحويل عقوبة الإعدام إلى 28 سنة سجنية، والأشغال المؤبدة إلى 18 سنة.

كما نصّت التعديلات على اعتماد مدة 14 سنة سجنية للموقوفين غير المحكومين، إلى جانب تخفيض العقوبات بشكل عام إلى الثلث.

أما في ما يتعلق بالمبعدين، فقد تم اعتماد أحكام القانون 194 الصادر عام 2011 واعتبار أحكامه نافذة ضمن التعديلات الجديدة.

