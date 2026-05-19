تحقيقات مفتوحة لتحديد هوية سيدة في حادث على طريق البوار

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة البـلاغ التّالـي:

بتاريخ 17-05-2026، تعرّضت امرأة مجهولة الهويّة لحادث صدم على المسلك الغربي لأوتوستراد البوار تحت الجسر، ما أدّى إلى وفاتها. وهي في العقد الثالث من العمر، سوداء البشرة، نحيفة البنية، يبلغ طول قامتها حوالى /160/ سنتم، شعرها برتقالي قصير، عيناها عسليّتان، ولديها وشم على أعلى الصدر الأيمن بشكل رأس النسر، إضافةً إلى وشم بشكل ريشة ذات دائرتان على الكتف الأيسر. وقد وُضِعت الجثّة في برّاد مستشفى سيدة مارتيم.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي من ذويها، أو ممّن يعرف عنها شيئًا، التوجّه إلى مركز مفرزة سير جونية في وحدة الدرك الإقليمي، الكائن في سرايا جونية، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.