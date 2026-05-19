لبنان

الجيش يتحرك في طرابلس والأوزاعي.. مداهمات وتوقيفات وضبط مخدرات

Published: 12 hour ago
الجيش يتحرك في طرابلس والأوزاعي.. مداهمات وتوقيفات وضبط مخدرات

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

Join Cedar News WhatsApp

“نفّذت وحدة من الجيش تدابير أمنية في مدينة طرابلس، شملت عمليات دهم وتسيير دوريات مؤللة وإقامة حواجز ظرفية، ضمن إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات وملاحقة المخلين بالأمن.

وأوقفت في منطقة التل 3 مواطنين لحيازتهم أسلحة حربية، كما ضبطت في منطقة أبي سمرا كمية من المخدرات معدة للترويج.

كذلك أوقفت وحدة أخرى في منطقة الأوزاعي – الضاحية الجنوبية المواطن (ع.ج.) المطلوب لارتكابه جرائم عدة: إطلاق النار على عسكري في الجيش، تعاطي المخدرات، التورط في إشكال مسلح، ترهيب المواطنين وتهديدهم.

سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

الوسوم
Published: 12 hour ago
زر الذهاب إلى الأعلى