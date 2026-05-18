تعميم صورة المفقودة هدى عبد الرحمن ساري، هل من يعرف عنها شيئًا؟

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:

-هدى عبد الرحمن ساري (مواليد عام 2010، لبنانية)

التي غادرت بتاريخ 17-05-2026 منزل ذويها الكائن في محلة الزاهرية إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة السويقة في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم 423387-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.