وفاة الحبيس داريو إسكوبار.. ناسك وادي قاديشا الكولومبي الأصل

توفي صباح اليوم الحبيس الأب داريو إسكوبار، أحد أشهر النساك في وادي قاديشا ودير مار أنطونيوس قزحيّا، بعد مسيرة روحية طويلة كرّسها للصلاة والتأمل والحياة النسكية.

الأب داريو كولومبي الأصل، جاء إلى لبنان في التسعينيات بعدما تأثر بالحياة الرهبانية المارونية وسيرة القديس شربل، وانضم إلى الرهبانية اللبنانية المارونية قبل أن يُسمح له بعيش حياة الحبساء في محبسة سيدة حوقا في وادي قاديشا.

اشتهر الأب داريو بحياته التقشفية الصارمة، إذ كان يمضي ساعات طويلة يومياً في الصلاة والصمت والعمل اليدوي، واستقبل على مدى سنوات مؤمنين وزواراً قصدوه لطلب الإرشاد الروحي والصلاة. كما عُرف بلقب “الحبيس الكولومبي” في الوادي المقدس.

وسيُحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الأربعاء 20 أيار 2026 في دير مار أنطونيوس – قزحيّا، حيث يوارى الثرى على رجاء القيامة والحياة الأبدية.

