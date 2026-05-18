هذا ما أتُخذ بشأن النازحين في واجهة بيروت البحرية

اتُّخذ القرار بنقل النازحين الموجودين عند الواجهة البحرية لبيروت، وتحديداً في الأراضي الخاصة، إلى أراضٍ تابعة لبلدية بيروت تبعد بضعة كيلومترات عن النقطة الحالية و ذلك بجهود رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وبالتنسيق مع بلدية بيروت ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية

وأفادت معلومات صحافية، بأن قوى الأمن الداخلي باشرت بالتعاون مع جمعية كشافة الرسالة والجمعيات بفكّ الخيم الموجودة على الأراضي الخاصة.

وأشارت المعلومات الى أن بلدية بيروت أمّنت نحو 200 خيمة جديدة أكبر حجماً وأكثر ملاءمة، سيتم تركيبها في الموقع الجديد.

وسيتم خلال الأيام العشرة المقبلة، سيتم تجهيز الموقع الجديد بالخيم والمراحيض، إضافة إلى تأمين المأكل والمشرب والملبس للنازحين.

وهذه النقطة ستكون مخصّصة حصراً للنازحين اللبنانيين الذين كانوا موجودين أساساً عند نقطة البيال، ولن يتم نقل أو إضافة أي نازحين من مناطق أخرى إليها بحسب المعلومات، أما النازحون السوريون الذين كانوا موجودين في الموقع، فسيتم التنسيق بشأنهم مع الأمن العام، إمّا لتسهيل عودتهم إلى سوريا وتسوية أوضاعهم، أو لنقلهم إلى مراكز إيواء أخرى.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.