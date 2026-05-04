نواف سلام: بسط سيطرة الدولة على بيروت والسعي لانسحاب إسرائيلي كامل

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الحكومة وضعت البلاد على مسار جديد يتطلب أسابيع أو أشهر لتنفيذه، مؤكدًا أن قرارات مجلس الوزراء ستُطبق بالكامل خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الدولة ستعمل على بسط سيطرتها الكاملة على بيروت، في إطار تعزيز الأمن والاستقرار، لافتًا إلى أن لبنان يسعى لتحقيق انسحاب إسرائيلي كامل من أراضيه.

كما شدد على العمل للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، مع ضرورة التزام الجانب الإسرائيلي به.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.