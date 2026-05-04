مصمم فيديو “Angry Birds”: اعتذاري يُوجَّه فقط إلى الراعي

كتب صانع المحتوى الرقمي والمنتج في Lbciحسن اليوم الاثنين عبر منصة “إكس”: “فيديو Angry Birds لم يتضمّن أي إساءة لرموز دينية، لكنه فُهم بشكل خاطئ، على الرغم من أن الفكرة كانت تطويره لسلسلة حلقات. وبالمقابل، بعض أعمال LEGO، خصوصاً الإيرانية، جسّدت شخصيات دينية مباشرة في محتواها. وإذا 45 ثانية فقط أحدثت هذا الجدل، فهذا يبيّن حجم سوء الفهم عند فئة من اللبنانيين”.

وقال: “إن كنت أودّ الاعتذار عن هذا العمل، فاعتذاري يُوجَّه فقط إلى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الذي لا علاقة له بما حصل. لكن في هذا البلد، غالباً ما لا نعرف إلى أين تصل الأمور، حتى عندما نعبّر عن رأينا بكل حرية”.

أضاف: “أما بالنسبة لمن يشتمون ويهددون ويأخذون الأمور إلى منحى آخر، وفي حال حصل أي مكروه لي أو لعائلتي، أحمّل المسؤولية لكل من ذكر اسمي، ووزّع صورتي، ودعا إلى إنزال أشدّ العقوبات بي. وأتمنى على الدولة أن تضع حدّاً لهذه التجاوزات”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.