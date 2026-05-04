إيلي محفوض يقود تحركًا قانونيًا دفاعًا عن بكركي في قصر العدل

قدّم المحامي إيلي محفوض على رأس وفد من المحامين ضمّ كل من المحامين : كلود الحايك، فادي القصّيفي، ناجي ناصيف وشربل غصوب بمراجعة أمام النيابة العامة التمييزية، على خلفية التعرّض للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، معتبراً أنّ “الملف متشعّب وهو أبعد من إهانة تعرّض لها البطريرك الراعي”، مشدّداً على أنّ “الموضوع يتعلّق بهيبة الدولة، وبالتالي القضاء اليوم أمام امتحان، والدولة كلّها أمام امتحان، اللي هو هيبة الدولة”.

وأوضح محفوض من أمام قصر العدل في بيروت أنّ “القضاء اليوم أمام امتحان: قديش الدولة قادرة، قديش القضاء قادر يحاسب على اللي صار؟”، مؤكدًا أن “القضاء بيقدر، قادر مثل ما الجيش قادر، مثل ما كل المؤسسات قادرة”.

أضاف: “إنّ عمل المؤسسات يجب أن يكون على قدر هذه المسؤولية ويشبه هؤلاء الرؤساء، أي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. نحن نريد المؤسسات والإدارة على صورة رئيس الجمهورية والرئيس نواف سلام”.

ورداً على ما يُقال إنّ تقديم الدعوى قد يعد استفزازاً لبيئة معيّنة، أشار إلى أنّ “الموضوع أبعد من تطاول، الموضوع بات يلامس أزمة مجتمع برمّته في لبنان، في شريحة باتت تمتهن لغة الحقد”، لافتاً إلى أنّ “اللجوء إلى القضاء يأتي كي لا تحصل ردود وردود مضادة”.

وأبدى محفوض تفاؤله بتعيين مدعٍ عام تمييزي جديد، قائلاً إنّه “يستبشر خيرًا”، آملاً أن يعالج سريعاً ثلاثة ملفات أساسية: “ملف المرفأ، العودة إلى استحضار واستجلاب وإنفاذ مذكرات التوقيف في حق وزراء ونواب سابقين، وملف الشكوى التي تقدّمنا فيه ضد الشيخ نعيم قاسم الذي استجرّ الاحتلال، واليوم هذا الملف”.

وأكد أنّ “مدعي عام التمييز، بحسب الأصول والقانون، يرأس كل النيابات العامة في لبنان، وهو تقريباً أعلى سلطة جزائية في لبنان، وبالتالي الطابة اليوم في ملعبه”، مشيراً إلى أنّ “الرئيس الجديد معروف تاريخه ومناقبيته وأدميته”.

ورفض تبرير ما حصل على أنّه “ردّ فعل”، قائلاً: “إذا فيديو عمله أفراد أو شخص، مش عملته هذه الجهة، ليش تروح على بكركي؟ لأ يا شباب بدكن بتكون تقطعولنا ياها. بكركي حيطا مش واطي”.

وختم بالتأكيد أنّ “كثرًا من أهلنا الشيعة المعترضين على كل ما يحصل، رافضون كليًا لهذا النموذج السيىء”، مضيفاً: “هذه صور لا تشبهنا، لا تشبه تاريخ لبنان. شيعة لبنان هم شيعة جبل عامل، وليسوا شيعة لا إيران ولا أي دولة أخرى، نفتخر فيهم، نتمسّك فيهم، يشبهوننا ونشبههم، ونكمّل وإياهم ونعود لنبني الجمهورية”.

وتوجّه الى الرئيس نبيه بري، قائلاً: “التطاول على البطريرك الراعي يمسّ بكَ في الأساس فأنت نشأتَ في مدرسة مارونيّة تابعة لبكركي”، أضاف: “أقول لكم الاعتذار مرفوض إذا لم يكن هناك تحقيق واعتقال ومحاكمة أمام القضاء اللبناني لكلّ متطاول وإذا لم يحصل ذلك فنحن ذاهبون الى فوضى كبيرة. الأمر يتعلقّ هذه المرة بهيبة الدولة”.

