نعيم قاسم: لن يكون الحل بالإستسلام

شدّد الأمين العام لـحزب الله نعيم قاسم على رفض أي حديث عن “خطوط حمراء” أو “مناطق عازلة” في لبنان، مؤكدًا أنّ “لا وجود لخط أصفر ولا منطقة عازلة ولن يكون”.

وأشار إلى أنّه “لا يوجد وقف إطلاق نار فعلي في لبنان”، معتبرًا أنّ ما يحصل هو “عدوان إسرائيلي أميركي مستمر”، لافتًا إلى أنّ إسرائيل “لم تنفذ أي بند من اتفاق وقف النار وخرقته آلاف المرات”.

وتساءل قاسم عن إمكانية أن “تتفق سلطة أي بلد مع العدو على مواجهة مقاومة شعبه”، في موقف يعكس رفضًا لأي تنسيق داخلي يُنظر إليه على أنه يستهدف قوى المقاومة.

كما وجّه تحية “لأهل التضحية والنازحين والمؤيدين”، معتبرًا أنهم “مفخرة الوطنية”، مؤكدًا في الوقت نفسه أنّ “العدو لم يحقق أي خطوة نحو مشروع إسرائيل الكبرى ولن ينجح في ذلك”.

كما اضف انه مع الدبلوماسية التي تؤدي إلى إيقاف العدوان وتطبيق الاتفاق.

وهناك 4 مؤثرات تساعد على اجتياز هذه المرحلة من بينها استمرار المقاومة والتفاهم الداخلي. كما على الجميع للاستفادة من الاتفاق الإيراني الأميركي ومن أي تحرك دولي أو إقليمي يضغط على إسرائيل. وختم : فليضع العالم نصب عينيه أنه لن يكون الحل هو الاستسلام.

