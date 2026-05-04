السفير ميشال عيسى من بكركي: لقاء عون – ترامب فرصة للبنان ونتنياهو “مفاوض مش بعبع”

صرّح السفير الأميركي لدى لبنان من بكركي أنّ أي زيارة محتملة يقوم بها ميشال عون إلى دونالد ترامب لا تشكّل خسارة للبنان، بل قد تفتح بابًا لعرض متطلبات البلاد على طاولة البحث.

وأوضح أنّ مثل هذا اللقاء يمكن أن يشمل أيضًا طرح الملفات أمام بنيامين نتنياهو، معتبرًا أنّ الدخول في مفاوضات “ليس تنازلًا أو خسارة”، بل خطوة سياسية طبيعية. وأضاف بلهجة لافتة: “هل نتنياهو بَعبَع؟ هو مفاوض ثانٍ”.

السفير الأميركي في لبنان من بكركي:

ما عاجبني اللي صار بالـ”ويك اند”..

كما أعرب عن استيائه مما جرى خلال عطلة نهاية الأسبوع، قائلًا: «أنا جيت لهون لأنه ما عاجبني اللي صار بالـ”ويك اند”.. الأشخاص اللي عملت هالشغلة يمكن لبنان مش مناسب إلها، لازم يروحوا يلاقولن شي بلد يعيشوا فيه غير هون!».

ويأتي هذا الموقف في أعقاب حوادث أثارت جدلًا واسعًا واستنكارًا محليًا، وسط دعوات إلى ضبط الوضع الأمني ومحاسبة المتورطين. وقد أثار تصريح السفير تفاعلًا على الساحة اللبنانية، بين مؤيد لشدّة لهجته في إدانة الاعتداءات، وبين من اعتبره تدخّلًا في الشؤون الداخلية.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.