بالصور: اعتداء جديد يطال كنيسة في عجلتون والتحقيقات جارية لكشف الفاعلين

يتواصل مسلسل الاعتداءات على دور العبادة في لبنان، حيث أقدم مجهولون خلال الساعات الماضية على اقتحام كنيسة السيّدة في بلدة عجلتون، وقاموا بسرقة محتويات من داخلها، إضافة إلى تخريب الأثاث ونثر الرصاص في أرجاء المكان.

وقد حضرت القوى الأمنية إلى الموقع وبدأت تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية المتورطين، وسط استنكار محلي واسع لهذه الأعمال التي تستهدف أماكن دينية وتثير القلق في صفوف المواطنين.

