توقيف شبكة سرقة كابلات كهربائية بينها سوري في المشرف

شعبة المعلومات توقف عصابة أقدم أفرادها على سرقة تمديدات نحاسية وكابلات كهربائيّة من داخل شقّة قيد الإنشاء في المشرف.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

بتاريخ 07-04-2026، دخل مجهولون، بواسطة الكسر والخلع، شقّة داخل بناء قيد الإنشاء في بلدة المشرف – الشّوف، عائدة للمدعوّة: ل. ح. (مواليد العام 1962، سورية-ألمانية)، وسرقوا من داخلها تمديدات نحاسيّة لزوم مكيّفات الهواء، وكابلات وأسلاك كهربائيّة.

على أثر ذلك، أعطيت الأوامر لتحديد الفاعلين، وتوقيفهم.

بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، توّصلت القطعات المُختصّة في شعبة المعلومات الى معرفة هويّاتهم، وهم:

ن. د. (مواليد عام 1977، سوري)

م. ع. (مواليد عام 2004، لبناني)

ع. ي. (مواليد عام 2006، لبناني)

ي. س. (مواليد عام 2007، لبناني)

بتاريخ 27-04-2026، وبعد رصدٍ ومراقبة، نفّذت دوريّات من الشّعبة عمليّة نوعيّة ومتزامنة، أوقفت في خلالها (ع. ي.) في بلدة الدّبيّة – الشّوف، على متن دراجة آليّة. كما أوقفت (م. ع.) في الجمهور، وفي الدّامور أوقفت (ي. س.) على متن دراجة آليّة، و(ن. د.) على متن سيارة نوع “كيا” لون ذهبي. وقد تم ضبط السّيّارة والدّرّاجتين، و/3/ هواتف خلويّة، ومبالغ ماليّة.

بالتّحقيق مع الموقوفين، اعترف كلٌّ من: (ع. ي.)، و(م. ع.)، و(ي. س.) بتنفيذ عمليّة السّرقة بواسطة الكسر والخلع في المشرف، على عدّة مراحل، مستخدمين الدّرّاجتين والسّيّارة التي استأجرها (ع. ي.) من (ن. د.) وقد اعترف الأخير بذلك. كما، اعترفوا بالتخطيط لتنفيذ عدّة عمليّات سرقة لمنازل في محلّة خلدة ومحيطها.

أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.