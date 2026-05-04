يعقوب ردًا على سامي الجميل: “أمل” لن تحيد عن قول الصدر إن التعامل مع إسرائيل حرام

كتب رئيس “حركة النهج” النائب السابق حسن يعقوب على منصة “إكس”: “ان النائب سامي الجميل نصح حركة امل ان تبتعد عن ايران والحزب، ويقصد ان تؤيد الحركة منطق التفاوض المباشر ومسار الرئيس عون والحكومة وطبعا مضمون مذكرة الخارجية الاميركية ورسالة السفارة الأميركية. هل نسي البعض ممن ينصح الشيعة عمومًا والحركة خصوصًا انها لا يمكن أن تحيد عن قول قائدها ومؤسسها الامام الصدر ان التعامل مع إسرائيل حرام وانها شر مطلق؟ نصيحة للجميع ان يعلموا أن حجم التضحيات من الدماء والشهداء والتهجير والتدمير قد عمق الحاجز النفسي ضد هذا العدو وان هذه النصائح تتفاعل عكسيا ولا تخدم العيش المشترك ولا الشراكة الوطنية والإنسانية

