محفوض: الامتحانات الرسمية ممكنة إذا استقر الوضع

أعلن نقيب المعلمين نعمة محفوض أن الفاقد التعليمي منذ عام 2019 كان كبيرا جدا، قائلا: “نحن نحاول المحافظة على ما تبقّى من هذا القطاع”.

وأضاف محفوض في حديث للـLBCI: “إذا هدأ الوضع قليلًا فنحن متجهون إلى إجراء امتحانات رسمية وقد تمّ الاتفاق مع وزيرة التربية على تمديد العام الدراسي لأسبوعين أو ثلاثة كي يتمكّن التلاميذ الذين تعلّموا عن بُعد من متابعة دراستهم حضوريًا كي تكون هناك مساواة بين جميع الطلاب. ونحن مصرّون على منح طلابنا شهادة رسمية في نهاية العام”.

وأشار محفوض الى أنه من شهر أيلول حتى آخر شباط كان العام الدراسي طبيعيا، ما يعني أن نحو ثلثي البرنامج تمّ تقديمُه.

وقال: “لن نضع أسئلة في الامتحانات إلا إذا كان الطلاب قد تلقّوا تلك الدروس”.

وأضاف: “نريد أن نحافظ على مستوى الشهادة اللبنانية”.

وتحدث نقيب المعلمين عن وجود فارق كبير “بالعطاء العلمي” بين المدارس الخاصة والرسمية

