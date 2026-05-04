إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكّان بلدات جنوبيّة

أصدر الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً الى سكّان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى الآتية: قانا, دبعال (قضاء صور), قعقعية الجسر, صريفا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: “في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر الجيش الإسرائيلي على العمل ضده بقوة. لا ننوي المساس بكم. حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضٍ مفتوحة”.

وختم: “كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر”.

