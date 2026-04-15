غارة قدموس تسفر عن ضحايا وجرحى داخل مجمع الخضرا

أسفرت غارة جوية استهدفت مجمع “الخضرا” في بلدة قدموس صباح اليوم عن سقوط أربعة قتلى وثلاثة جرحى، في حصيلة أولية، وسط عمليات إنقاذ مكثفة لرفع الأنقاض والبحث عن مفقودين.

تفاصيل غارة قدموس

عملت فرق الدفاع المدني وعناصر “كشافة الرسالة للإسعاف الصحي” على انتشال أربع جثث من موقع الاستهداف، إضافة إلى سحب ثلاثة جرحى جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج. وأدى القصف إلى أضرار كبيرة في المجمع السكني.

استمرار عمليات البحث

تواصل فرق الإنقاذ عملياتها في المكان للتأكد من عدم وجود أشخاص عالقين تحت الركام، في ظل صعوبات ميدانية ناجمة عن حجم الدمار.

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