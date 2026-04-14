وفيق صفا: نعارض مفاوضات واشنطن ولن نلتزم بمخرجاتها

قال عضو المجلس السياسي في حزب الله، وفيق صفا، إن الحزب لن يلتزم بأي اتفاقات قد تنتج عن المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة، مؤكداً معارضته الشديدة لهذه المفاوضات.

وجاء تصريح صفا في مقابلة مع وكالة “أسوشييتد برس” الأميركية، عشية المحادثات المرتقبة في واشنطن، والتي من المتوقع أن تجمع السفيرين اللبناني والإسرائيلي لدى الولايات المتحدة. وتُعدّ هذه المرة الأولى منذ عقود التي يلتقي فيها موفدون من لبنان وإسرائيل، اللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسية، وجهاً لوجه في محادثات مباشرة.

وقال صفا: «بالنسبة لنتائج هذا التفاوض بين لبنان والعدو الإسرائيلي، فنحن غير مهتمين بها إطلاقاً ولا تعنينا»، مضيفاً: «لسنا ملزمين بما يتفقون عليه»، وذلك في مقابلة نادرة مع وسائل إعلام دولية.

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