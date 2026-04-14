مطلوب في قبضة معلومات الامن العام في عكار

اوقفت دورية من دائرة الامن القومي في المديرية العامة للأمن العام، وفي اطار الجهود اليومية التي تبذلها الدائرة المذكورة لملاحقة المطلوبين والمخلين بالامن والاستقرار بتوقيف ب.ح (لبناني الجنسية) في منطقة العبدة عكار والمطلوب بموجب عدد من مذكرات التوقيف بجرائم سرقة واتجار بالبشر .

وقالت وفق بيان انه” تم تحويل الموقوف للتحقيق باشراف القضاء المختص”.

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