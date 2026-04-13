بالصور: أسلحة ومخدرات وأموال مزوّرة بقبضة الجيش اللبناني

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

يواصل الجيش ملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن في مختلف المناطق اللبنانية، وفي هذا السياق أوقفت وحدة من الجيش عند حاجزَي الرويمة وحنيدر – عكار ٣ مواطنين، لحيازتهم أسلحة حربية وكمية من المخدرات بالإضافة إلى مبلغ مالي مزوّر.

أسلحة ومخدرات وأموال مزوّرة بقبضة الجيش اللبناني #عاجل pic.twitter.com/EeRv9ux8h8 — Cedar News (@cedar_news) April 13, 2026



كما أوقفت وحدة أخرى ٤ مواطنين في مدينة بيروت، لحيازتهم مسدسات وذخائر حربية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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