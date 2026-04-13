بنت جبيل تشهد مواجهات ووقوع إصابات في الميدان

استمرت المعارك بعنف عصر اليوم، في مدينة بنت حبيل لليوم الخامس، عبر تطويق المدينة والتوغل من محاور عدة، مع دعم جوي ومراقبة مكثفة.





في المقابل، تصدت عناصر “حزب الله” لقوات العدو المتوغلة، ودارت اشتباكات على مسافة صفر، أوقعت اصابات في صفوف العدو، حيث اعتمدت عناصر الحزب على الدفاع المتحرك، مستهدفين قوات العدو وخطوط إمداده، ونجحت في إيقاع خسائر، لا سيما عند الملعب البلدي وحي البركة.

وكانت الطائرات الحربية الاسرائيلية والمدفعية شاركت في القصف. وشنت عناصر “حزب الله” هجوما بطائرات انقضاضية تم تفجيرها بالجيش الاسرائيلي، الذي كان يتقدم نحو قلب المدينةً موقعا اصابات في صفوفه.

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