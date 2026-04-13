جعجع في ذكرى حرب 1975: تقاعس الدولة يهدد السلم الأهلي واستخلاص العِبر ضرورة وطنية

صدر عن رئيس حزب سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، بيانٌ لمناسبة الذكرى الـ51 لـالحرب الأهلية اللبنانية، شدّد فيه على أن البكاء على الماضي لا يفيد، وأن الأجدى هو استخلاص الدروس والعبر.

وأشار جعجع إلى أن تلكؤ الدولة وترددها منذ أواسط الستينيات، وفشلها في اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة وحماية المواطنين، كان من أبرز الأسباب التي أدّت إلى اندلاع حرب عام 1975، ما دفع شرائح واسعة من اللبنانيين إلى مواجهة مجموعات مسلّحة خارجة عن القانون.

وفي إسقاطٍ على الواقع الحالي، حذّر من أن تقاعس الدولة السياسية والعميقة عن تحمّل مسؤولياتها وضبط الأمن يشكّل التهديد الأكبر للسلم الأهلي، داعيًا إلى استلهام العبر لتجنّب تكرار المآسي في الحاضر والمستقبل.

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