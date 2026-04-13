أمن الدولة: توقيف مطلوب خطر في طرابلس روع مواطنين

تمكّنت دورية من مكتب طرابلس الإقليمي في المديرية العامة لأمن الدولة، بتاريخ 11-4-2026، من توقيف المدعو (ع. ح. ح)، المطلوب بجرم الاتجار بالمخدرات، وذلك بعد قيامه بشهر سلاح حربي وترويع المواطنين في عدد من أحياء مدينة طرابلس.

وبالتحقيق معه، تبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم تقضي بسجنه مدة 15 عامًا وتغريمه مبلغ 100 مليون ليرة لبنانية بجرم الاتجار بالمخدرات.

كما ضُبط بحوزته مسدس حربي، وقد جرى تنفيذ خلاصة الحكم الصادرة بحقه وأُودع القضاء المختص بناءً لإشارته

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