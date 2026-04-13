قبلان يحذّر من أزمة وطنية كبرى ويدعو لمراجعة جذور الحرب الأهلية

أشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إلى أنّ لبنان يعيش مرحلة أزمة وطنية كبرى، في ظل توتر داخلي متصاعد وانفتاح الأوضاع على مختلف الاحتمالات، محذّراً من مخاطر الانزلاق نحو الفوضى أو الحرب الأهلية.

وأوضح أحمد قبلان أنّ معالجة هذه المرحلة تتطلب فهم الأسباب التي قد تؤدي إلى التفجير الداخلي والعمل على منعها، معتبراً أن جزءاً من الأزمة مرتبط بطريقة إدارة السلطة الحالية وتناقضاتها مع المصالح الوطنية، على حدّ تعبيره.

وأضاف قبلان أن لبنان يمرّ بدورات متكررة من الأزمات والتدخلات الخارجية، داعياً إلى مراجعة نقدية عميقة لجذور الحرب الأهلية وما خلّفته من تداعيات مستمرة على الواقع اللبناني.

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