بلدية دبل تستغيث: بلدتنا تحت الحصار وندعو لتدخل دولي عاجل لوقف التدمير

أصدرت بلدية دبل بيانًا ناشدت فيه المجتمع الدولي التدخل الفوري لوقف التصعيد الذي يطال البلدة، مؤكدة أنها تجد نفسها مجددًا “بين المطرقة والسندان” رغم تاريخها العريق في العيش المشترك والسلام.

وأوضحت البلدية أن الأهالي وجدوا أنفسهم فجأة في قلب الحرب دون إنذار مسبق، مشيرةً إلى أن عدد المنازل المدمّرة بلغ 19 منزلًا، بينها ثمانية دُمّرت اليوم، إضافة إلى عشرات المنازل المتضرّرة. كما طالت الأضرار الطرقات والحقول وأشجار الزيتون والنادي والملاعب الرياضية، فضلًا عن مبنى البلدية الذي تعرّض للقصف.

وأضاف البيان أن البلدة تعيش حصارًا مستمرًا منذ أكثر من خمسة وعشرين يومًا، وسط تدمير ممنهج لمقدّراتها، مؤكّدًا أن الأهالي العزّل يدفعون ثمنًا باهظًا لا ذنب لهم فيه. ودعت البلدية المرجعيات الدولية والإنسانية إلى التحرك العاجل لرفع الأذى عن البلدة، وفك الحصار، وتأمين الحماية لسكانها باعتبار ذلك حقًا إنسانيًا أساسيًا.

وختمت بلدية دبل بيانها بالتشديد على تمسّكها بالأمل، مؤكدة أن لبنان يستحق الحياة، وأن أبناءه يتطلعون إلى العيش بكرامة وسلام، داعية العالم إلى الإصغاء لندائها وعدم التعامل مع معاناتها كأرقام عابرة في نشرات الأخبار.

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