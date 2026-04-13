نعي المعاون الأول الشهيد عباس حسن قاسم

تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، المعاون الأول عباس حسن قاسم الذي استشهد يوم الأحد بتاريخ 12 /4 /2026 جرّاء استهداف إسرائيلي معادٍ بتاريخ 8 /4 /2026 في بلدة شمسطار – بعلبك.

وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:

– من مواليد 10 /8 /1984 شمسطار – بعلبك .

– حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

– الوضع العائلي: متأهل وله 3 أولاد.

يُنقل الجثمان يوم الإثنين بتاريخ 13/4/2026 الساعة ۱۰,۰۰ من أمام مستشفى العبد الله – رياق إلى بلدة مزرعة الضليل – بعلبك حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ۱۲,۰۰ ويوارى الثرى في جبانتها.

تُقبل التعازي عبر الاتصال على الرقمين الآتيين:

• شقيق الشهيد السيد نعمة حسن قاسم: 004718/ 03.

• شقيق الشهيد السيد عمّار حسن قاسم: 952362/ 03.

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