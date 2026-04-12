نواف سلام: لبنان لم يختر الحرب وندعو إلى الوحدة بعيدًا عن التهويل والشعارات

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف أن لبنان لم يختر هذه الحرب، مشددًا على ضرورة تجنّب الانجرار إلى خطاب التصعيد أو التهويل بحرب أهلية.

وقال سلام إن المرحلة الراهنة تتطلب وعيًا وطنيًا عاليًا، داعيًا اللبنانيين إلى الابتعاد عن الخطابات التحريضية، والعمل على ترسيخ الاستقرار الداخلي. وأضاف: «نريد لبنان الواحد الحاضن لجميع أبنائه»، مؤكدًا أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات.

كما حثّ على التمسك بالتضامن والتكاتف بعيدًا عن الشعارات والانقسامات، في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وفق ما نقلته قناة العربية.

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