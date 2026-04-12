أدرعي: هكذا تحول مستشفى بنت جبيل الحكومي إلى معقل للحزب



اتهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، حزب الله باستخدام مستشفى بنت جبيل الحكومي كموقع عسكري في جنوب لبنان.

وزعم أدرعي أن قوات لواء غفعاتي رصدت خلال الأسبوع الجاري نشاطًا مسلحًا لعناصر من حزب الله داخل المستشفى، مشيرًا إلى إطلاق نار من إحدى نوافذه باتجاه القوات الإسرائيلية، ما أدى إلى تنفيذ عملية عسكرية قال إنها أسفرت عن مقتل عدد من المسلحين.

وأضاف أن القوات داهمت مجمع المستشفى بعد ذلك، مدعية العثور على أسلحة ووسائل قتالية، ومؤكدًا أن استخدام المرافق الصحية لأغراض عسكرية يُعد خرقًا للقانون الدولي ويعرّض المدنيين للخطر.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.