إسرائيل: 200 عنصر من “الحزب” محاصرون في بنت جبيل

يتصاعد التوتر الميداني على جبهة جنوب لبنان، مع تبادل الرسائل العسكرية بين إسرائيل وحزب الله، وسط مؤشرات على اشتداد المواجهة في محيط بنت جبيل ومناطق أخرى من الجنوب.

وفي هذا السياق، قال مسؤول إسرائيلي إن نحو 200 عنصر من حزب الله محاصرون في بنت جبيل، مشيراً إلى أنه “لا خيار أمام مسلحي الحزب سوى الاستسلام أو الموت”.

في المقابل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن نحو 10 صواريخ أُطلقت من لبنان باتجاه منطقتي حرفيش وكرمئيل في الجليل الأعلى.

ميدانياً، أعلن حزب الله في بيانات متتالية استهداف تجمعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في محيط تلة شمران في بنت جبيل، وذلك عند الساعة 07:30 و09:30، بصليات صاروخية.

كما أعلن الحزب استهداف قاعدة جبل نيريا التابعة لقاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية شمال فلسطين، عند الساعة 14:00، بصاروخ، إضافة إلى قصف موقع بلاط المستحدث في جنوب لبنان عند الساعة 12:15 بقذائف مدفعية.

وفي بيان آخر، أفاد الحزب باستهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة رشاف عند الساعة 12:30 بقذائف مدفعية.

كما نشر الإعلام الحربي التابع لحزب الله مشاهد مصوّرة لعملية استهداف قاعدة “غفعات أولغا” التابعة للجيش الإسرائيلي غربي مدينة الخضيرة، بصاروخ نوعي، بعدة نسخ متفاوتة الجودة.

تأتي هذه التطورات في ظل تصعيد مستمر على الجبهة الجنوبية، حيث تتبادل إسرائيل وحزب الله الضربات منذ أسابيع، وسط محاولات دولية لاحتواء التوتر ومنع انزلاقه إلى مواجهة أوسع. وتتركز الاشتباكات في المناطق الحدودية، لا سيما بنت جبيل ومحيطها، التي تشهد مواجهات متكررة، بالتزامن مع إطلاق صواريخ باتجاه الجليل الأعلى وردود إسرائيلية مكثفة.

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