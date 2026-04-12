الراعي: لبنان ليس ساحة إنما وطن وارضه ليست مستباحة او ساحة مفتوحة لكل انتهاك”

أكد البطريرك مار بشارة بطرس الراعي أنّنا “نؤمن أن لبنان ليس وطنا للدمار وهو يقف أمام مشهد لا يمكن السكوت عنه كأنه عابر”.

وقال الراعي في عظة الأحد: “شاهدنا أربعاء اسود فهل أصبح الدم اللبناني رخيصا إلى هذا الحد وبأي حق يعتدي المحاربون على العُزل؟ إلى متى يبقى اللبناني يدفع ثمن الحرب المفروضة عليه؟، لبنان ليس ساحة إنما وطن وارضه ليست مستباحة او ساحة مفتوحة لكل انتهاك”.

وأضاف الراعي: “السلام يولد من الحوار وبصيانة كرامة الإنسان”.

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