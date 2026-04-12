بالفيديو: سرقة مازوت من عمشيت تتحوّل إلى مطاردة في البترون.. شعبة المعلومات توقف السارق

أوقفت دورية من شعبة المعلومات مكتب البترون المدعو “م.ص” وذلك بعد إقدامه على سرقة مادة المازوت من محطة “مدكو” في عمشيت.

سرقة مازوت من عمشيت تتحوّل إلى مطاردة في البترون.. شعبة المعلومات توقف السارق #عاجل pic.twitter.com/3E5UIqBUQT — Cedar News (@cedar_news) April 12, 2026

وبحسب المصادر ، عمد المشتبه به إلى تعبئة ما يُقدّر بين 400 و500 ليتر من المازوت داخل خزان موضوع في صندوق بيك أب، قبل أن يلوذ بالفرار من المكان

وعلى إثر ذلك قام أحد الأشخاص ويدعى “م.ت” مع احد عمال المحطة بملاحقته بسيارتهم حيث عمد الفّار إلى قطع الطريق أمامهم ومحاولة صدمهم أكثر من مرة لمنعهم من الاستمرار بملاحقته، و استمرت المطاردة وصولًا إلى أوتوستراد المسيلحة البترون المسلك الشرقي بالقرب من قلعة المسيلحة حيث أقدم السارق على إطلاق النـ.. ار من مسـ.. دس حربي باتجاههم دون اصابتهم

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وعلى الفور تدخلت دورية من شعبة المعلومات وتمكنت من توقيفه وضبط المسـ.. دس الحـ.. ربي المستخدم

وتبيّن لاحقًا أن الموقوف مطلوب خـ.. طير وصادر بحقه عدة مذكرات توقيف بجـ.. رائم خـ.. طف، وإطلاق نـ.. ار، ومحاولة قـ.. تل، وقد جرى اقتياده للتحقيق تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه

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