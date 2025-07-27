السلاح خارج الدولة يُهدد مصداقية الحكومة اللبنانية.. تحذير أميركي مباشر من توم باراك

أطلق الموفد الأميركي توم باراك تحذيرًا لافتًا عبر منصة “إكس”، مشددًا فيه على أن مصداقية الحكومة اللبنانية باتت على المحك، في ظل استمرار امتلاك حزب الله للسلاح خارج إطار الدولة.

لا مصداقية من دون احتكار الدولة للسلاح

قال باراك إن “تعتمد مصداقية الحكومة اللبنانية على قدرتها على التوفيق بين المبادئ والتطبيق”، مشددًا على أن احتكار الدولة للسلاح هو أمر أساسي وحتمي كما أعلن قادة لبنان مرارًا.

تحذير واضح لحزب الله والحكومة

وأضاف: “ما دام حزب الله يحتفظ بالسلاح، فلن تكفي الكلمات”، داعيًا إلى تحرك فوري والتزام تام من الحكومة والحزب، لتجنّب ما وصفه بـ”حالة الركود” التي يعيشها الشعب اللبناني.

دعوة للتنفيذ لا الشعارات

تصريحات باراك تؤكد على موقف الإدارة الأميركية بضرورة أن يكون السلاح في يد الدولة وحدها، معتبرًا أن الشعارات وحدها لم تعد تُجدي، وأن الوقت قد حان لترجمة الأقوال إلى أفعال ملموسة على الأرض.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.