الصيانة السنوية تقطع الكهرباء عن جزين يوم الاثنين

ستشهد منطقة جزين اضطرابًا في التيار الكهربائي نهار الاثنين، نتيجة تنفيذ الصيانة السنوية في محطة معمل الأولي، وفق ما أعلنت عنه المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان رسمي.

قطع كامل لمحطة الأولي

أوضحت المصلحة أن أعمال الصيانة السنوية تتطلّب عزل وقطع المحطة الخارجية لمعمل الأولي كليًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر، ما سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التغذية الكهربائية.

خطوط جزين تتأثر

الخطوط المغذّاة من محطة الأولي، وهي جزين 1، جزين 2، وجزين 3، ستكون عرضة لعدم الاستقرار في التيار الكهربائي طوال فترة تنفيذ الأشغال، بحسب المصلحة.

تأكيد على حرص الخدمة

وختمت المصلحة بيانها بالتأكيد على أن هذه الصيانة السنوية ضرورية للحفاظ على استمرارية الخدمة، معربة عن اعتذارها للمواطنين عن أي إزعاج محتمل، ومشددة على التزامها تحسين جودة التغذية الكهربائية في المنطقة.

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