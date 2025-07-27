هل تؤجَّل الانتخابات النيابية في لبنان؟ ثلاثة عوائق تقف في الطريق

همسات التأجيل تتصاعد خلف الكواليس السياسية

رغم أن الموعد الدستوري لـ الانتخابات النيابية في لبنان لا يزال ثابتًا رسميًا، إلا أن خلف الأبواب المغلقة، تتكاثر النقاشات حول جدوى المضي في هذا الاستحقاق ضمن ظروف غير ناضجة سياسيًا وأمنيًا. مصادر مطّلعة تتحدث عن رغبة ضمنية لدى بعض الأطراف بتمديد الوضع القائم، خشية انقلاب النتائج على موازين القوى الحالية.

الرئيس الجديد بين اختبار الديمقراطية والشرعية

أحد أبرز العوائق أمام خيار التأجيل، هو موقف رئيس الجمهورية الجديد، العماد جوزيف عون. فالرئيس، الآتي من خلفية عسكرية، يدرك أن إرجاء الانتخابات النيابية في لبنان في بداية عهده سيشكّل ضربة لمصداقيته، خصوصًا وأنه يقدّم نفسه كضامن للانتظام الدستوري. أوساط قريبة من قصر بعبدا تؤكد أن الرئيس يعتبر الانتخابات محطة أساسية لتجديد الشرعية البرلمانية التي سيكون لها الدور الأكبر في تشكيل الحكومة المقبلة.

الثنائي الشيعي: بين استعادة السيطرة والرد على العزل

من جهة أخرى، فإن الثنائي الشيعي لا يشارك في هذه الرغبة بالتأجيل. على العكس، هو يسعى إلى خوض الانتخابات في موعدها، لإعادة تثبيت حضوره البرلماني، واستعادة المقاعد التي خسرها في الدورة الماضية. بحسب مصادر مطلعة، فإن التحالفات السابقة باتت محل إعادة نظر، والثنائي يسعى إلى خوض الانتخابات بخريطة سياسية أكثر ملاءمة للمستجدات الإقليمية والمحلية.

المجتمع الدولي يراقب ويلوّح بالعقوبات

أما العامل الثالث، فهو الضغط الدولي. فالدول الغربية، لا سيما فرنسا والولايات المتحدة، تعتبر الانتخابات النيابية في لبنان استحقاقًا لا يمكن تجاوزه، وترى فيه بوابة لأي إصلاح حقيقي في مؤسسات الدولة. جهات دبلوماسية حذّرت من أن تأجيل الانتخابات دون مبررات طارئة، سيقابَل بتجميد في المساعدات وربما إجراءات عقابية، خصوصًا من الاتحاد الأوروبي.

خاتمة: طريق محفوف بالعوائق… ولكن

في المحصلة، تبدو الرغبة في تأجيل الانتخابات النيابية في لبنان موجودة لدى بعض الأطراف، لكنها تصطدم بثلاثة جدران: موقف الرئاسة، مصالح الثنائي الشيعي، والرقابة الدولية. وحتى اللحظة، لا مؤشرات ملموسة على اتخاذ خطوات فعلية نحو التأجيل، لكن لا شيء محسومًا في لبنان. وحدها الشهور القادمة ستكشف إن كانت صناديق الاقتراع ستُفتح في موعدها، أم تُغلق بقرار سياسي.

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