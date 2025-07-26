مفقودة من بكفيا: نور مجيد طانيوس خرجت ولم تعد منذ 18 تموز

في نداء إنساني وأمني عاجل، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، عن فقدان الشابة نور مجيد طانيوس، لبنانية من مواليد عام 2004، التي خرجت من منزل ذويها في محلة الشاوية – بكفيا بتاريخ 18 تموز 2025، ولم تعُد حتى الساعة.

بلاغ رسمي وصورة مرفقة

وجاء في بيان المديرية أن التعميم صدر بناءً على إشارة القضاء المختص، وقد أرفق بصورة للمفقودة نور طانيوس، راجية من أي شخص يملك معلومات عن مكان وجودها التواصل مع مخفر بكفيا في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 04/982504.

دعوة للمساعدة

تدعو قوى الأمن جميع المواطنين إلى التعاون، والإدلاء بأي معلومات قد تساهم في العثور على المفقودة، لما في ذلك من أهمية على الصعيدين الإنساني والمجتمعي.

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