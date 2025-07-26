تلوث المياه يُغلق معملين في صيدا: أمن الدولة يتدخل ويختمهما بالشمع الأحمر

في إطار مكافحة تلوث المياه وحماية الصحة العامة، أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، عن قيام دورية من مديرية الجنوب الإقليمية – مكتب صيدا، بتاريخ 25 تموز 2025، بختم معملين لتكرير وتعبئة مياه الشرب في صيدا بالشمع الأحمر، وذلك بإشارة من القضاء المختص وبمؤازرة مندوبين من مديرية حماية المستهلك.

نتائج الفحوصات: مياه ملوّثة جرثوميًا

وأشارت المديرية في بيانها إلى أن الفحوصات المخبرية التي أُجريت على المياه المنتجة في المعملين، أثبتت وجود تلوّث جرثومي فيها، ما يشكل تهديدًا مباشرًا على سلامة المواطنين وصحتهم، خصوصًا في ظل الطلب المرتفع على المياه المعبأة خلال فصل الصيف.

إجراءات قانونية بحق المخالفين

بناءً على النتائج، تمّ تسطير محاضر ضبط بحق أصحاب المعملين المخالفين، وختم المؤسستين بالشمع الأحمر، بانتظار استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية اللازمة. وتؤكد المديرية العامة لأمن الدولة استمرارها في اتخاذ التدابير الرادعة بحق كل من يعبث بصحة المواطنين.

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