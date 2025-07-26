التعاون الدولي يثمر تكريمًا لبنانيًا رفيعًا: شهادة تقدير وتميّز للبروفيسور رائف رضا في روما

في إنجاز يُجسّد روح التعاون الدولي، مُنح رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني والأمين العام للرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية، وعضو مجلس نقابة الأطباء في لبنان، البروفيسور رائف رضا، أعلى شهادة تقدير وتميّز من رابطة الأطباء الأجانب الدولية في روما، ومن وكالة الإعلام الدولية، تقديرًا لمسيرته الأكاديمية والطبية والإعلامية والثقافية اللامعة.

نموذج للتكامل بين الطب والثقافة

وجاء هذا التكريم خلال احتفال رسمي أقيم في العاصمة الإيطالية، حيث اعتُبر البروفيسور رضا نموذجًا حقيقيًا يُجسد قيمة التعاون الدولي بين الشرق والغرب، في ميادين الطب والتعليم والإعلام. ولفت البيان إلى أن رضا لعب دورًا بارزًا في بناء جسور معرفية وإنسانية بين المجتمعات الطبية والثقافية المختلفة.

شكرٌ ووفاء

من جهته، عبّر البروفيسور رائف رضا عن امتنانه العميق لهذه الجهات الدولية المانحة، مؤكدًا التزامه الدائم بالقيم الإنسانية، ومواصلته العمل من أجل رفعة الطب والتعليم، ومعاهدًا القائمين على هذا التكريم أن يبقى صوتًا فاعلًا في خدمة التعاون الدولي.

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