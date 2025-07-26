بالصور.. حريق منزلي مأساوي في طرابلس: الدفاع المدني يوضّح تفاصيل التدخل ويُحذر من أخطاء التبليغ

في حادثٍ مأساوي ناجم عن حريق منزلي فجر السبت 26 تموز 2025، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن وفاة طفلين توأم بعمر سنة وبضعة أشهر، في شقة سكنية في محلة الرفاعية – طرابلس، بعد تأخر وصول البلاغ الرسمي إلى غرفة العمليات.

حريق منزلي مأساوي في طرابلس: الدفاع المدني يوضّح تفاصيل التدخل ويُحذر من أخطاء التبليغ pic.twitter.com/shFVmJpZ5g — Cedar News (@cedar_news) July 26, 2025

أوضح بيان صادر عن دائرة الإعلام في الدفاع المدني أن البلاغ الأول ورد في تمام الساعة 5:45 صباحًا، وعلى الفور تم توجيه العناصر من مركز أبي سمراء، الذي يُعد الأقرب للموقع، ووصلت أول سيارة إطفاء بعد سبع دقائق فقط، تبعتها تعزيزات من مراكز الميناء وطرابلس.

تفاصيل التدخل وسرعة الاستجابة

واجهت الفرق صعوبات في الوصول إلى الشقة المحترقة بسبب ضيق الطرقات، مما استدعى مدّ خراطيم مياه عبر أسطح المباني المجاورة. ورغم الجهود الكبيرة، سُجّل الحريق كحادثة مأساوية أودت بحياة طفلين كانا نائمين، في حين تمكّن الأهل وطفل ثالث من النجاة.

تأخير البلاغ: السبب الرئيسي في المأساة

بيّن البيان أن العديد من المواطنين حاولوا الإبلاغ عن الحريق عبر أرقام طوارئ غير الرقم 125 المعتمد، ما أدى إلى تأخير الاستجابة. وهنا شدّدت المديرية على ضرورة استخدام الرقم الرسمي الوحيد للتبليغ، إضافة إلى إمكانية التواصل عبر تطبيق واتساب على الرقم 70/192693.

فتح تحقيق لتحديد أسباب الحريق

أعلنت المديرية أنها كلّفت خبير حرائق من طاقمها للكشف على موقع الحادثة وتحديد الأسباب، مؤكدة أن فرقها كانت في جهوزية تامة، وتعاملت مع الحدث بأقصى سرعة ممكنة رغم التحديات.

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