ترحيل السوريين يتصدر مواقف اتحاد نقابات العمال: دعوة فورية لتطبيق القانون وصون السيادة

في تصعيد واضح حول ملف النزوح السوري، شدّد رئيس الاتحاد اللبناني لنقابات العمال والمستخدمين، النقيب بول زيتون، على ضرورة ترحيل السوريين فورًا من لبنان، “دون استثناء أو مجاملة”، معتبرًا أن أمن البلاد وسيادتها في خطر ما لم تتحرك الدولة بصرامة وتنفيذ القانون على الجميع.

دعوة لضبط الحدود وتطبيق سيادة الدولة

وأكد زيتون في بيان أن على الدولة اللبنانية “المبادرة دون تأخير” إلى ضبط حدودها، وبسط سلطتها على كامل أراضيها، في تناغم تام مع ما أكّد عليه الرئيس جوزاف عون في خطاب القسم، عندما قال: “من هنا تبدأ الدولة، ومن هنا يُستعاد الأمن وتُسترد الكرامة”.

تنظيم العمالة واحترام القوانين

وأضاف زيتون أن أبواب العمل في لبنان يجب أن تبقى مفتوحة لجميع الجنسيات، لكن ضمن إطار قانوني منظم، يضمن احترام سيادة الوطن وحقوق العمال اللبنانيين، مشددًا على أهمية تنظيم سوق العمل بما يضمن العدالة والكرامة.

دعوة إلى تحمّل المسؤولية

وختم بالقول: “فلنبادر، ولنبدأ من هنا، ببناء دولة تُحترم ويُحترم فيها الإنسان”، داعيًا الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها بوضوح وحسم في ملف النازحين السوريين، الذي بات يشكل عبئًا أمنيًا واجتماعيًا واقتصاديًا لا يمكن تجاهله.

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