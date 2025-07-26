بالصور: سقوط مسيّرة تحمل رمانة يدوية في جنوب لبنان

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

عاجل: سقوط مسيّرة تحمل رمانة يدوية في جنوب لبنان pic.twitter.com/22IVlo3Wls — Cedar News (@cedar_news) July 26, 2025

في ظل مواصلة العدو الإسرائيلي اعتداءاته المستمرة وانتهاكه السيادة الوطنية، سقطت بتاريخ 26 /7 /2025 مسيّرة في خراج بلدة ميس الجبل – مرجعيون للعدو الإسرائيلي تحمل رمانة يدوية، وقد عملت دورية من الجيش على تأمين محيط سقوطها، وتفجير الرمانة اليدوية ونقل المسيّرة إلى الوحدة المختصة ليصار إلى الكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها.

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